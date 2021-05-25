В Ростове такси попало в ДТП с перевертышем: видео

В Ростове такси перевернулось после ДТП с ВАЗом. Происшествие случилось 27 мая после полуночи на пересечении улицы Белорусской с переулком Сальским.Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, 24-летний парень за рулем «ВАЗ-2114» не пропустил «Яндекс такси», которое двигалось по главной дороге. Отечественный автомобиль на скорости врезался в бок такси «Ниссан» под управлением 48-летнего мужчины.От сильного удара иномарку отбросило в сторону, а затем она и вовсе перевернулась. Обе машины получили механические повреждения.К счастью, в аварии никто не пострадал. Водители чудом уцелели, а пассажиров в момент ДТП не было.