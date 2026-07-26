В Ростове сторож погиб на стройке во время мощного урагана

Фото: DonDay.ru.

В Ростове-на-Дону сторож погиб на стройке во время сильного ливня. По данным источника Donday, им оказался сторож стройки ЖК «Донские легенды» на Восточном шоссе.Во время шторма мужчина находился на смене. По предварительным данным, во время сильного ветра на него упала тяжелая конструкция.Пострадавшего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался от полученных травм.Всего в результате ливня пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы.