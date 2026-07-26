Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове сторож погиб на стройке во время мощного урагана

В Ростове сторож погиб на стройке во время мощного урагана
В Ростове-на-Дону сторож погиб на стройке во время сильного ливня. По данным источника Donday, им оказался сторож стройки ЖК «Донские легенды» на Восточном шоссе.

Во время шторма мужчина находился на смене. По предварительным данным, во время сильного ветра на него упала тяжелая конструкция.

Пострадавшего доставили в больницу. Спустя некоторое время он скончался от полученных травм.

Всего в результате ливня пострадали 13 человек. Семеро госпитализированы.
Фото: DonDay.ru.
0 0

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.

Яндекс.Метрика