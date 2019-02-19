В Ростове столкнулись «Мерседес» и «Приора»: один человек погиб, и двое пострадали



В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием «Мерседеса» и «Лады Приоры». Авария случилась на улице Советской 20 февраля около 23:30.



По предварительной информации, иномарка и отечественное авто столкнулись в районе дома № 29. От удара «Приору» смяло, как консервную банку. «Мерседес» также оказался сильно поврежден.



– В ДТП погиб неустановленный водитель «Лады Приоры». 26-летний пассажир «Приоры» и 23-летняя девушка, управляющая «Мерседесом», получили травмы. Их госпитализировали, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.