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В Ростове столкнулись «Мерседес» и «Приора»: один человек погиб, и двое пострадали

В Ростове столкнулись «Мерседес» и «Приора»: один человек погиб, и двое пострадали
В Ростове-на-Дону произошло ДТП с участием «Мерседеса» и «Лады Приоры». Авария случилась на улице Советской 20 февраля около 23:30.

По предварительной информации, иномарка и отечественное авто столкнулись в районе дома № 29. От удара «Приору» смяло, как консервную банку. «Мерседес» также оказался сильно поврежден.

– В ДТП погиб неустановленный водитель «Лады Приоры». 26-летний пассажир «Приоры» и 23-летняя девушка, управляющая «Мерседесом», получили травмы. Их госпитализировали, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Ростовской области.

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