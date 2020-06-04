Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове столкнулись иномарка и патрульная машина: пострадали два инспектора

В Ростове столкнулись иномарка и патрульная машина: пострадали два инспектора
В донской столице в столкновении патрульной машины и иномарки пострадали два инспектора. ДТП случилось в ночь на 7 июня в районе дома № 48 по улице Сарьяна.

По предварительным данным, участниками происшествия стали «Ниссан Альмера» и патрульная машина полиции «Рено Логан».

В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что от удара «Рено» отбросило на столб. В результате случившегося два инспектора получили травмы.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.