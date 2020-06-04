В Ростове столкнулись иномарка и патрульная машина: пострадали два инспектора

В донской столице в столкновении патрульной машины и иномарки пострадали два инспектора. ДТП случилось в ночь на 7 июня в районе дома № 48 по улице Сарьяна.По предварительным данным, участниками происшествия стали «Ниссан Альмера» и патрульная машина полиции «Рено Логан».В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области отметили, что от удара «Рено» отбросило на столб. В результате случившегося два инспектора получили травмы.