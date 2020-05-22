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В Ростове спасли замурованных в бомбоубежище собак

В Ростове спасли замурованных в бомбоубежище собак
В Ростове-на-Дону провели целую операцию по спасению бездомных собак. Помощь животным понадобилась 24 мая.

На территории поликлиники № 7 на улице Варфоломеева прохожие услышали странные звуки, доносящиеся из-под земли. Как оказалось, недавно здесь провели демонтаж старого бомбоубежища, и рабочие засыпали грунтом пространство под землёй. В результате замурованными оказались две собаки, которые, видимо, жили там или решили погреться. Жители Ростова сначала обратились за помощью к зоозащитникам. Однако своими силами определить, где именно находятся псы, и добраться до них не удалось. Тогда они позвонили спасателям.

- Специалисты провели разведку. Благодаря специальному оборудованию (видеопроектору) они определили точное место, где находились животные, - сообщили в пресс-службе поисково-спасательной службы Управления по делам ГО и ЧС Ростова-на-Дону. - Ту часть бомбоубежища, где оказались заблокированы собаки, вскрыли при помощи бульдозера.

К счастью, четвероногие провели не так много времени под землёй. Они оказались живы и здоровы. Собак передали волонтёрам.

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