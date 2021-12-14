В Ростове собака в муках гнила заживо

Фото: ростовский ЦБЖ.

В Ростове бездомная собака едва не сгнила заживо. Чудом выжившую бедолагу нашли на парковке ТРЦ «Мегамаг» 14 декабря.Местные жители обратились в центр безнадзорных животных с жалобой на стая собак. На место направили ловцов, однако те не ожидали, какой «сюрприз» их ждет. Одна из четвероногих оказалась на грани жизни и смерти - полголовы буквально сгнило. В очень тяжелом состоянии ее доставили в центр.- Собака очень пугливая, боится людей, - поделилась с Rostov.ru волонтер, помогающий с лечением, Татьяна Костина. - Поэтому поймать было непросто. Выловить удалось только с помощью заявителя.Увидев ужасающую картину, специалисты сразу решили оперировать несчастную четвероногую. Ветеринары сбрили шерсть и под наркозом удалили всю отмершую ткань. Оказалось, что абсцесс (прим. - гнойной воспаление тканей с их расплавлением) «съел» полморды. Вероятно, животное накануне подралось, и в рану попала грязь.- Она поступила в очень тяжелом состоянии, - добавила Татьяна. - Как выяснилось, абсцесс в области шеи у нее был очень долго - около двух месяцев. Все это время бедняга ходила с мешком гноя, который болел и нарывал, а температура тела повышалась. Затем мешок гноя прорвало вместе с кровью. Это просто чудо, что животное так долго продержалось!Специалисты ЦБЖ обработали рану и оставили собаку на передержку. Теперь ей предстоит усиленное лечение: антибиотики, регенерирующие мази, ежедневные перевязки, а также очищающие и седативные препараты. Последние необходимы из-за недоверчивости и нелюдимости животного. Чтобы вылечить дворнягу, потребуется около двух месяцев.Волонтеры уверены, что животное пойдет на поправку. Ткани на морде восстановятся, а рана заживет. Однако в лечении несчастной им нужна помощь. Каждый желающий может направить деньги на необходимые препараты по номеру карты 4276 5215 3284 9639 (Алена Витальевна Л.). Или привезти в ЦБЖ сами лекарства: гель «Гидросорб», «Бранолинд», «Офломелид» или «Цефтриаксон».