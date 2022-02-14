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В Ростове следователи проверят ПДН после случая с матерью, покусавшей сына

В Ростове следователи проверят ПДН после случая с матерью, покусавшей сына

Следователи Ворошиловского района Ростова проверят работу органов системы профилактики (ПДН) после случая с матерью, покусавшей десятилетнего сына.

Инцидент случился вечером 7 февраля в многоэтажке на улице Волкова, 8. Соседи семьи услышали, что в квартире кричит ребенок, и решили выяснить, в чем дело. Когда у них получилось достучаться в квартиру, им открылась шокирующая картина: на пороге стояла окровавленная бабушка, а за ней - женщина с ножом в руках. Она резко оттолкнула пенсионерку и захлопнула дверь. Жильцы тут же вызвали полицию.

Оказалось, что женщина покусала сына, а после едва не задушила его. Кроме того, она ранила ножом пожилую мать. Мальчика госпитализировали с укусами на голове и кисти. Его бабушке также понадобилась помощь врачей. Мать ребенка, состоящую на учете у врача-психиатра, направили в специализированное медучреждение.
Фото: Яндекс.Новости
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