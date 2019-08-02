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В Ростове шестилетняя девочка попала в больницу с отравлением «Кока-колой»

[img=left]https://rostov.ru/uploads/posts/2019-08/1565017225_koka-kola.jpg[/img]
Фото: www.thetimes.co.uk
В Ростове в больницу госпитализировали 6-летнюю девочку с отравлением газированным напитком.

Ребёнка доставили в больницу вечером 4 августа, сообщает DonDay.ru. По словам родителей, малышка почувствовала себя плохо, после того как выпила залпом пол литра «Кока-колы».

Через время девочку начало тошнить, а затем рвать. Испуганные взрослые вызвали скорую.

Медики скорой диагностировали у маленькой пациентки острое отравление. В тяжёлом состоянии её доставили в отделение реанимации 20-й городской больницы.

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