В Ростове шестилетняя девочка попала в больницу с отравлением «Кока-колой»

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Фото: www.thetimes.co.uk

В Ростове в больницу госпитализировали 6-летнюю девочку с отравлением газированным напитком.



Ребёнка доставили в больницу вечером 4 августа, сообщает DonDay.ru. По словам родителей, малышка почувствовала себя плохо, после того как выпила залпом пол литра «Кока-колы».



Через время девочку начало тошнить, а затем рвать. Испуганные взрослые вызвали скорую.



Медики скорой диагностировали у маленькой пациентки острое отравление. В тяжёлом состоянии её доставили в отделение реанимации 20-й городской больницы.