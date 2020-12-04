В Ростове сгорел склад пиломатериалов

В донской столице произошел еще один крупный пожар. Вечером 6 декабря на Локомотивной, 2 сгорел склад пиломатериалов.Возгоранию был объявлен второй ранг сложности. К месту ЧП направили 45 спасателей и 14 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 350 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.Напомним, почти пять сотен спасателей тушат пожар на рынке «Классик» под Ростовом. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.