Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове сгорел склад пиломатериалов

В Ростове сгорел склад пиломатериалов
В донской столице произошел еще один крупный пожар. Вечером 6 декабря на Локомотивной, 2 сгорел склад пиломатериалов.

Возгоранию был объявлен второй ранг сложности. К месту ЧП направили 45 спасателей и 14 единиц техники. Сотрудникам МЧС удалось ликвидировать возгорание на площади 350 квадратных метров. К счастью, обошлось без жертв.

Напомним, почти пять сотен спасателей тушат пожар на рынке «Классик» под Ростовом. Площадь пожара составляет 4 тысячи квадратных метров.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.