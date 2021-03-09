В Ростове рядом с заводом СИиТО образовалась пробка из-за аварии

В Ростове-на-Дону из-за аварии автомобилисты оказались в многокилометровой пробке. Затор образовался на нескольких улицах города 11 марта около 8 часов утра в районе завода СИиТО.Пробка начинается от пересечения улицы Киргизской с переулком Днепровским и тянется до Страны Советов. Само ДТП произошло на кольцевом съезде между улицами 50-летия Ростсельмаша и Киргизской.Авария пришлась как раз на час пик , поэтому для того, чтобы преодолеть почти два километра, понадобится около 20 минут. Водителям будет удобнее заранее найти пути объезда, чтобы не оказаться в заторе.