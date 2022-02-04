В Ростове ребенок отлетел на несколько метров после удара машины

Видео: Ростов-Главный.

В Ростове 6-летний мальчик чудом выжил после того, как попал под колеса машины. ДТП случилось на улице Содружества 7 февраля около 17.00.На записи видно, что женщина с двумя детьми пытается перейти дорогу. Младшего сына она держит за руку. В этот момент старший пытается выйти на проезжую часть. Он делает рывок, но ростовчанка его успевает схватить. Младший ребенок вырывается из рук матери и попадает под колеса «Хендай Акцента». От удара мальчик отлетает на несколько метров. Испуганная женщина и брат бегут к нему на помощь.В УГИБДД по Ростовской области отметили, что несовершеннолетний пострадал и был доставлен в медучреждение.