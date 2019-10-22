В Ростове ребёнку зажало голову дверью троллейбуса
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В БСМП Ростова доставлен ребёнок с травмой головы. Инцидент произошёл 24 октября.
Как рассказали в Управлении ГО и ЧС Ростова, 4-летнему мальчику зажало голову дверью троллейбуса № 12. ЧП случилось, когда малыш заходил в транспорт.
- С закрытой черепно-мозговой травмой пострадавшего госпитализировали в БСМП, - добавили в спасательном ведомстве.
Спасатели просят родителей внимательнее следить за маленькими детьми в общественном транспорте.