В Ростове разыскивают мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Ростове разыскивают 43-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Александр Кленов ушёл из дома вечером 14 июля и уже второй день не выходит на связь.Ростовчанин был в желто-оранжевой майке и красно-белых шортах. На улицу он вышел босиком. Рост Александра - около 175 сантиметров. Он зеленоглазый, среднего телосложения, носит бороду (местами седая).Мужчина плохо ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Если вы заметите Александра, обращайтесь по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.