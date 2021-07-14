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В Ростове разыскивают мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Ростове разыскивают мужчину, нуждающегося в медицинской помощи

В Ростове разыскивают 43-летнего мужчину, нуждающегося в медицинской помощи. Александр Кленов ушёл из дома вечером 14 июля и уже второй день не выходит на связь.

Ростовчанин был в желто-оранжевой майке и красно-белых шортах. На улицу он вышел босиком. Рост Александра - около 175 сантиметров. Он зеленоглазый, среднего телосложения, носит бороду (местами седая).

Мужчина плохо ориентируется в пространстве и нуждается в медицинской помощи. Если вы заметите Александра, обращайтесь по номерам: 112 или 8 (800) 700-54-52.

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