В Ростове разыскивают двух пенсионерок

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В Ростове-на-Дону разыскивают двух пожилых женщин, которые исчезли в начале июля.Ростовчанка Ольга Игнатенко (Цывинская) ушла из дома 6 июля в неизвестном направлении и с тех пор не выходила на связь. В день исчезновения на ней были серо-оранжевая кофта, темные брюки и голубые кроксы. Рост женщины равен 164 сантиметрам, она худощавого телосложения, с седыми волосами и карими глазами.На следующий день, 7 июля, пропала 84-летняя Ираида Морина (Сеина). В момент исчезновения она была одета в сиренево-розовый халат и розовые резиновые тапочки. Ее рост составляет 170 сантиметров. Женщина худощавого телосложения, с седыми волосами и серо-голубыми глазами.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении пропавших, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.