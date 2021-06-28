В Ростове разыскивают дезориентированного старика

В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 82-летнего Федора Бровкина. Он ушел из дома на улице Российской утром 30 июня и до сих пор не вернулся обратно.Мужчина дезориентирован и нуждается в медпомощи. Обеспокоенные родственники, отчаявшись отыскать его самостоятельно, обратились в полицию и к волонтерам.Пропавший худощавого телосложения, седовласый, кареглазый, его рост – 165 сантиметров. Был одет в серые брюки, рубашку с коротким рукавом в мелкую клетку и черные кроссовки на белой подошве.Если вам что-либо известно о местонахождении Федора Бровкина, сообщите по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.