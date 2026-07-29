В Ростове разыскивают без вести пропавшего 85-летнего Виктора Барсукова

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В Ростове-на-Дону ведутся поиски 85-летнего Виктора Барсукова, который без вести пропал 29 июля.Пенсионер ушел на прогулку и с тех пор не вернулся домой.Приметы пропавшего: рост - около 179 сантиметров, худощавое телосложение, седые волосы, серо-голубые глаза.В день исчезновения Виктор Барсуков был одет в белую полосатую рубашку с коротким рукавом и синие джинсовые шорты.Мужчина нуждается в медицинской помощи.Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении Виктора Барсукова, просят сообщить по телефонам: 8 (800) 700-54-52 или 112.