В Ростове разыскивают 87-летнюю женщину



В Ростове-на-Дону пропала 87-летняя женщина. Мария Бычкова ушла из дома по улице Евдокимова в Ворошиловском районе 22 февраля около часа дня.



Пенсионерка нуждается в медицинской помощи. Возможно, она потеряла память. Согласно ориентировке поискового отряда «Лиза Алерт Юг», горожанка была одета в синее пальто в клетку, черные водолазку, юбку и полусапожки.



Пожилая женщина сутулится. Мария Бычкова худощавая, волосы седые, глаза карие, рост – 150 сантиметров.



Если Вам что-либо известно о местонахождении Марии Бычковой, обратитесь по номеру 8 (800) 700-54-52 или 112.