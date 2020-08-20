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В Ростове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую вслед за подростком из своего района

В Ростове разыскивают 14-летнюю девочку, пропавшую вслед за подростком из своего района
В донской столице пропала 14-летняя школьница.Об этом сообщили в поисково-спасательном отряде «Дон».

Юлия Епихина ушла из дома 18 августа и до сих пор не вернулась. Девочка исчезла через шесть дней после 17-летнего подростка, которого разыскивают с 12 числа того же месяца. Известно, что пропавшие друг с другом не знакомы, но проживали в одном районе Ростова.

Юлия Епихина среднего телосложения. Ее рост 160-165 сантиметров. У школьницы голубые глаза и рыже-русые волосы до плеч.

В день исчезновения была одета в розовую блестящую майку с прямыми черными джинсами и темными босоножки на плоской подошве. С собой она взяла маленькую черную сумку с блестящим ремнем.

Если вы располагаете какой-либо информацией о пропавшей Юлии Епихиной, просьба позвонить по номерам: 249 -43-10, 112 или
8(951)-500-96-13.

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