В Ростове рабочий сорвался с крана во время мытья окон здания СКЖД
В Ростове-на-Дону рабочий получил тяжёлые травмы, упав с высоты 14 метров. Происшествие случилось на Пригородном железнодорожном вокзале 7 мая около 15:30.
По предварительной информации, 33-летний мужчина мыл окна здания СКЖД, стоя в корзине автокрана. Неожиданно крепёж гидравлического цилиндра машины оторвался, и корзина вместе с рабочим рухнула на землю.
- Местного жителя незамедлительно доставили в БСМП с различными травмами, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Аннна Терземан. - Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.
Все обстоятельства инцидента устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.