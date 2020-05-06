Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

0 Версия для печати

В Ростове рабочий сорвался с крана во время мытья окон здания СКЖД

В Ростове рабочий сорвался с крана во время мытья окон здания СКЖД
В Ростове-на-Дону рабочий получил тяжёлые травмы, упав с высоты 14 метров. Происшествие случилось на Пригородном железнодорожном вокзале 7 мая около 15:30.

По предварительной информации, 33-летний мужчина мыл окна здания СКЖД, стоя в корзине автокрана. Неожиданно крепёж гидравлического цилиндра машины оторвался, и корзина вместе с рабочим рухнула на землю.

- Местного жителя незамедлительно доставили в БСМП с различными травмами, - прокомментировала помощник руководителя Южного СУТ СК России Аннна Терземан. - Специалисты осмотрели место происшествия и опросили очевидцев.

Все обстоятельства инцидента устанавливают. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Еще по теме:

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.