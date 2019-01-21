В Ростове пьяный дебошир сломал нос полицейскому



В отношении 28-летнего ростовчанина возбуждено уголовное дело за нападение на полицейского. Молодой человек напился 22 января и стал дебоширить у себя дома на улице 18-я Линия.



Соседям такое поведение не понравилось, и они вызвали полицию. Когда правоохранитель приехал, он попросил парня успокоиться. Однако тот и слушать ничего не хотел. Он набросился на стража порядка и ударил его кулаком в лицо. У потерпевшего оказался сломан нос, а это квалифицируется как лёгкий вред здоровью.



Тем не менее нарушителя удалось задержать. Сейчас в его отношении возбуждено уголовное дело по статье о применении насилия, опасного для здоровья, в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей.



- Выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, - сообщили в СУ СК России по Ростовской области.



Решается вопрос об избрании фигуранту меры пресечения.