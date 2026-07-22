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В Ростове пропавшую без вести Стефанию Ковальскую нашли погибшей

В Ростове пропавшую без вести Стефанию Ковальскую нашли погибшей

В Ростове-на-Дону пропавшую без вести Стефанию Ковальскую нашли погибшей. Об этом сообщает Donday.

О местонахождении 38-летней ростовчанки не было ничего известно с 8 июля. Поисками занимались волонтеры. 18 июля она была найдена погибшей.

О причинах и деталях смерти не сообщается.
Фото: Соцсети
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