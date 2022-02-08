В Ростове пропал без вести 15-летний подросток

Фото: donday.ru

В Ростове пропал 15-летний подросток. Местонахождение Святослава Музыченко неизвестно уже четвертые сутки.Несовершеннолетний ушел из дома 6 февраля около 12:00 и не вернулся обратно. Последний раз его видели на улице Портовой.На вид мальчику - 15-16 лет, рост – 160 сантиметров, голубоглазый, русоволосый. Был одет в желтую олимпийку, темно-зеленые штаны, обут в черные кроссовки.Если вам что-либо известно о местонахождении Святослава Музыченко, сообщите по телефону: 8-951-500-96-13 или 112.