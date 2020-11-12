В Ростове произошла авария с перевернувшейся легковушкой

ДТП с перевернувшимся авто произошло в донской столице. Авария случилась днем 13 ноября на переулке Братский.Фото с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как в результате столкновения двух легковушек, одна из них перевернулась набок, на тротуар рядом с домом № 115.Как именно могло случится такое происшествие – не ясно до сих пор. Дорога на переулке слишком маленькая, чтобы автомобиль мог набрать сильную скорость. Однако, каким-то образом, шоферу удалось разогнаться и врезаться в припаркованную машину.Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в аварии. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.