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В Ростове произошла авария с перевернувшейся легковушкой

В Ростове произошла авария с перевернувшейся легковушкой
ДТП с перевернувшимся авто произошло в донской столице. Авария случилась днем 13 ноября на переулке Братский.

Фото с места дорожно-транспортного происшествия опубликовали очевидцы. На кадрах видно, как в результате столкновения двух легковушек, одна из них перевернулась набок, на тротуар рядом с домом № 115.

Как именно могло случится такое происшествие – не ясно до сих пор. Дорога на переулке слишком маленькая, чтобы автомобиль мог набрать сильную скорость. Однако, каким-то образом, шоферу удалось разогнаться и врезаться в припаркованную машину.

Пока неизвестно, пострадал ли кто-нибудь в аварии. В отделе пропаганды УГИБДД по Ростовской области пока не прокомментировали происшествие.

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