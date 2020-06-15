В Ростове произошёл пожар в автомастерской

Автомастерская горела в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Доватора около 13 часов 17 июня.Пока не известно, из-за чего начался пожар. К моменту прибытия спасателей его площадь составляла пять квадратных метров.По данным ведомства, на тушение ушло порядка 15 минут. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас дознаватели определяют, из-за чего мог начаться пожар.В помещении огонь повредил мебель и строительные материалы.