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В Ростове произошёл пожар в автомастерской

В Ростове произошёл пожар в автомастерской
Автомастерская горела в Ростове-на-Дону. Происшествие случилось на улице Доватора около 13 часов 17 июня.

Пока не известно, из-за чего начался пожар. К моменту прибытия спасателей его площадь составляла пять квадратных метров.
- К тушению привлекали восемь человек личного состава и две единицы техники, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

По данным ведомства, на тушение ушло порядка 15 минут. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. Сейчас дознаватели определяют, из-за чего мог начаться пожар.

В помещении огонь повредил мебель и строительные материалы.

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