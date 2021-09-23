В Ростове при взрыве в пятиэтажке пострадал дедушка
В Ростове при взрыве в пятиэтажке на Магнитогорской пострадал дедушка. ЧП случилось утром 25 сентября в доме № 3/1.
Около 10 часов ростовчане услышали взрыв и звук разбивающегося стекла. По дому разносился запах газа. Во дворе у машин сработала сигнализация. Жители тут же бросились на улицу и вызвали на место спасателей. На Магнитогорскую направили 31 человека личного состава и восемь спецмашин.
- Между квартирами повреждена перегородка, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы обрушения здания нет.
Прибывшие спасатели вошли в квартиру, где прогремел взрыв. Там они обнаружили 62-летнего мужчину, пострадавшего во время ЧП. Ему оказывают всю необходимую помощь.