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В Ростове при взрыве в пятиэтажке пострадал дедушка

В Ростове при взрыве в пятиэтажке пострадал дедушка
В Ростове при взрыве в пятиэтажке на Магнитогорской пострадал дедушка. ЧП случилось утром 25 сентября в доме № 3/1.

Около 10 часов ростовчане услышали взрыв и звук разбивающегося стекла. По дому разносился запах газа. Во дворе у машин сработала сигнализация. Жители тут же бросились на улицу и вызвали на место спасателей. На Магнитогорскую направили 31 человека личного состава и восемь спецмашин.

- Между квартирами повреждена перегородка, - отметили в ГУ МЧС по Ростовской области. - Угрозы обрушения здания нет.

Прибывшие спасатели вошли в квартиру, где прогремел взрыв. Там они обнаружили 62-летнего мужчину, пострадавшего во время ЧП. Ему оказывают всю необходимую помощь.
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