В Ростове при столкновении автомобилей пострадали четверо



В Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей пострадали четверо. ДТП произошло в переулке Доломановском в ночь на 7 января. Об аварии сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.



Известно, что такси «Рено Логан» столкнулось с другим авто в районе пересечения переулка Доломановского и улицы Текучева. По данным управления по делам ГО и ЧС, в результате происшествия травмы получили две женщины и двое мужчин.



– Всех пострадавших доставили в БСМП, – прокомментировали в ведомстве.