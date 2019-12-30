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В Ростове при столкновении автомобилей пострадали четверо

В Ростове при столкновении автомобилей пострадали четверо
В Ростове-на-Дону при столкновении автомобилей пострадали четверо. ДТП произошло в переулке Доломановском в ночь на 7 января. Об аварии сообщили в управлении по делам ГО и ЧС города.

Известно, что такси «Рено Логан» столкнулось с другим авто в районе пересечения переулка Доломановского и улицы Текучева. По данным управления по делам ГО и ЧС, в результате происшествия травмы получили две женщины и двое мужчин.

– Всех пострадавших доставили в БСМП, – прокомментировали в ведомстве.

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