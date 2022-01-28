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В Ростове при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Ростове при пожаре в жилом доме погибли два человека

В Ростове-на-Дону после пожара в одной из квартир пятиэтажного дома нашли тела двух человек. Их возраст и пол остаются пока неизвестными. Возгорание началось ночью 31 января на проспекте Комарова.

Когда спасатели приехали на место, огонь распространился на 15 квадратов жилища. Фактически горела целая комната. После того как пламя удалось потушить, пожарные нашли тела двух человек. Их личности сейчас устанавливают.

В ГУ МЧС по Ростовской области сообщили, что в ликвидации пожара участвовал 41 человек на тринадцати спецмашинах.
Фото: ГУ МЧС по РО.
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