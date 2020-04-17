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В Ростове при пожаре в павильоне погиб мужчина

В Ростове при пожаре в павильоне погиб мужчина
Фото для иллюстрации
В Ростове-на-Дону в результате пожара погиб один человек. На проспекте 40-летия Победы горел металлический павильон. Возгорание произошло 20 апреля около 1:30.

На тушение ушло порядка 15 минут. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Пожарные нашли на место ЧП тело 58-летнего мужчины.

- К ликвидации возгорания привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.

Причина пожара устанавливается.

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