В Ростове при пожаре в павильоне погиб мужчина
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В Ростове-на-Дону в результате пожара погиб один человек. На проспекте 40-летия Победы горел металлический павильон. Возгорание произошло 20 апреля около 1:30.
На тушение ушло порядка 15 минут. Площадь пожара составила 12 квадратных метров. В результате пожара погиб один человек. Пожарные нашли на место ЧП тело 58-летнего мужчины.
- К ликвидации возгорания привлекались 12 человек личного состава и 2 единицы техники, - прокомментировали в пресс-службе ГУ МЧС по Ростовской области.
Причина пожара устанавливается.