В Ростове при пожаре в частном доме в Мясниковане погибла женщина

Фото: ГУ МЧС по РО

В Ростове-на-Дону в микрорайоне Мясникован погибла 81-летняя женщина. О трагедии сообщает ГУ МЧС по региону.Пожар произошел в частном доме на улице Атарбекова утром 13 июля.По предварительным данным, причиной возгорания стал аварийный режим работы электрооборудования. Пенсионерка забежала внутрь дома, когда пожар только начался. Однако выбраться из помещения уже не получилось. Пенсионерка скончалась в результате отравления угарным газом.