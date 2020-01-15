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В Ростове при крупном пожаре в двухэтажке пострадали два человека: видео

В Ростове при крупном пожаре в двухэтажке пострадали два человека: видео
Два человека пострадали в результате пожара в двухэтажке в Ростове. Возгорание произошло в переулке Вагонном рано утром 17 января.

Сообщение о происшествии поступило в оперативные службы в 6:27. Горение происходило в двухэтажном трёхквартирном доме. На момент прибытия спасателей, огнём была охвачена площадь 120 квадратных метров.
- Эвакуирован один человек, два человека пострадали, - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС Ростовской области.

В настоящее время ликвидация возгорания продолжается. На месте работают 67 человек и 19 единиц техники.

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