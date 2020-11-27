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В Ростове пожилой мужчина вышел из магазина на Портовой и пропал

В Ростове пожилой мужчина вышел из магазина на Портовой и пропал
В Ростове-на-Дону разыскивают без вести пропавшего 78-летнего Николая Юдина. Около 15:30 29 ноября мужчина вышел из магазина по улице Портовой и исчез.

Пенсионер имеет нарушения речи и слуха, страдает провалами памяти. Близкие пропавшего забили тревогу, обратились в полицию и поисковый отряд.

Мужчина худощавый, его рост – 165 сантиметров, глаза голубые, волосы седые короткие. В момент исчезновения был одет в серые джинсы, черную куртку, темно-серую шапку и черные ботинки.

Если вам что-либо известно о местонахождении Николая Юдина, сообщите по номерам: 8-800-700-50-54 или 112.

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