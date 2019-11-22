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В Ростове после домашних родов умер младенец

В Ростове после домашних родов умер младенец
В Ростове младенец скончался после домашних родов. Трагический случай произошёл в одной из квартир 24 ноября.

О вопиющем случае рассказал главврач областного перинатального центра Максим Уманский. По его словам ростовчанка родила дома у знакомой, которая работает акушеркой. Беременную поместили в ванну. Женщина решила, что такой способ появления малыша на свет будет правильным.
- В 16:30 она родила доношенного малыша. Около 20:00 ребёнок стал задыхаться, - рассказал Уманский. - Новоиспеченные родители, приверженцы «физиологичных» родов, стали делать малышу контрастные души.

Скорую родители вызвали только в девять часов вечера. К моменту прибытия медиков, ребёнок был давно мёртв. Женщину доставили в центр.
- Физиологические роды - это безопасные роды! Проходят в специализированном медицинском учреждении под наблюдением медицинского персонала, - добавил Максим Уманский. – Акушерка - это средний медицинский персонал, который помогает доктору , но никак не руководит процессом родовспоможения.

В отношении ростовчанки возбуждено уголовное дело. Теперь причины, побудившие её не обращаться за медицинской помощью, выясняют следователи.

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