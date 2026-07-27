Фото: МЧС РО

В Ростове после атаки БПЛА удалось потушить пожар на территории склада. Актуальной информацией поделился глава региона Юрий Слюсарь.В результате массированной атаки дронов минувшей ночью в трех районах зафиксировали разрушения. Повреждены жилые дома, автомобили, а также здания соцучреждений.Крупное возгорание произошло на территории складских помещений. Огнем было охвачено 400 квадратных метров. Его ликвидировали.Не обошлось без пострадавших. В результате падения обломков на жилые дома в Ростове пострадали 8 человек.