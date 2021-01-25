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В Ростове полицейского, устроившего смертельное ДТП, уволили с должности

В Ростове полицейского, устроившего смертельное ДТП, уволили с должности
Сотрудника полиции, устроившего под Ростовом ДТП с двумя погибшими, уволили с должности. Об этом стало известно 27 января.

По информации Battime.ru, решение об увольнении полицейского из органов внутренних дел приняли после проведения проверки.

Ранее Rostov.ru сообщал, что в отношении 22-летнего правоохранителя возбудили уголовное дело. По версии следствия, он нарушил правила ПДД и выехал на встречку, где врезался в такси. Удар оказался настолько сильным, что водитель встречного авто и пассажир полицейского скончались на месте происшествия. За рулем такси оказался 36-летний Карен Петоян. У мужчины остались двое маленьких детей и супруга, которых он обеспечивал.

На фото: Карен Петоян.

Сам водитель до сих пор находится в больнице. Его состояние здоровья врачи оценивают как стабильное.

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