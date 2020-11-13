В Ростове полицейского будут судить за избиение задержанного мужчины

В Ростове перед судом предстанет экс-сотрудник полиции, обвиняемый в превышении должностных полномочий. На скамье подсудимых оказался сотрудник отделения участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних отдела полиции № 1 УМВД России по Ростову-на-Дону, сообщает СУ СКР по Ростовской области.Стало известно, что в апреле этого года полицейский пришел домой к мужчине, в отношении которого проводили проверку. Чтобы добиться от него показаний, правоохранитель выбирал жестокую тактику - он бил его. Однако и этого ему оказалось недостаточно. Горожанина доставили в отдел, где сотрудник нанес ему еще один удар кулаком в область живота.- В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база, - сообщили в ведомстве. - Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.Если вину полицейского докажут, правоохранителю грозит от трех до десяти лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.