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В Ростове погоня за нарушителем закончилась аварией

В Ростове погоня за нарушителем закончилась аварией
В Донской столице патрульный экипаж ДПС во время преследования нарушителя врезался в столб. Никто из полицейских не пострадал, однако, лихачу удалось скрыться.

По информации ГИБДД по Ростовской области, утром 25 мая сотрудники ДПС дежурили на улице Страны Советов. В какой то момент они увидели, что водитель за рулем "Рено-Меган" нарушил правила и решили его остановить.

Однако взмах жезла заставил лихача еще больше надавить на педаль газа. Увеличив скорость, он проехал мимо патрульных. В свою очередь полицейские сели в служебное авто и направились за ним. Началась погоня: нарушитель не собирался тормозить и все больше разгонял свой авто. Видимо на это у него были серьезные причины, раз он принципиально не хотел общаться с патрульными.

В какой то момент сотрудник ДПС потерял управление.управление и врезался в столб. Машина не могла продолжать движение, а в это время нарушителю удалось скрыться.

Ориентировку на его машина "Рено" передали всем постам. Сейчас правоохранители ищут нарушителя и проводят проверку.

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