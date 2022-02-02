Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове под суд пойдут предприниматели, задолжавшие налоговой службе более 115 миллионов рублей

В Ростове под суд пойдут предприниматели, задолжавшие налоговой службе более 115 миллионов рублей

В Ростове-на-Дону будут судить директора и учредителя коммерческой фирмы по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщают в СУ СКР по Ростовской области.

Два года директор фирмы не платил НДС и налог на прибыль. Предложил скрывать доходы компании ее учредитель, он и следил в дальнейшем за всеми действиями директора. Сообщники вносили в декларации данные о якобы крупных закупках и выполненных работах подставными компаниями. Так, с апреля 2017-го по апрель 2019 года они задолжали налоговой службе более 115 миллионов рублей. Когда схема раскрылась, на мужчин завели уголовное дело.

Имущество обвиняемых и самой фирмы арестовали на сумму более 120 миллионов рублей. Сейчас материалы дела уже направлены в суд. Предпринимателям грозит до шести лет лишения свободы.
Фото: anti-malware.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.