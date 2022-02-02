В Ростове под суд пойдут предприниматели, задолжавшие налоговой службе более 115 миллионов рублей

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В Ростове-на-Дону будут судить директора и учредителя коммерческой фирмы по техобслуживанию и ремонту автомобилей. Они обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Об этом сообщают в СУ СКР по Ростовской области.Два года директор фирмы не платил НДС и налог на прибыль. Предложил скрывать доходы компании ее учредитель, он и следил в дальнейшем за всеми действиями директора. Сообщники вносили в декларации данные о якобы крупных закупках и выполненных работах подставными компаниями. Так, с апреля 2017-го по апрель 2019 года они задолжали налоговой службе более 115 миллионов рублей. Когда схема раскрылась, на мужчин завели уголовное дело.Имущество обвиняемых и самой фирмы арестовали на сумму более 120 миллионов рублей. Сейчас материалы дела уже направлены в суд. Предпринимателям грозит до шести лет лишения свободы.