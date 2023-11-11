В Ростове под суд пойдет мужчина, который зарезал незнакомца на Береговой

Фото: Ростов. Главный

В Ростове осудят мужчину, который перерезал горло незнакомцу. Происшествие случилось 18 сентября на улице Береговой.По версии следствия, злоумышленник нарушил условия о запрете определенных действий и покинул территорию Новочеркасска, не предупредив контролирующие органы. Он отправился в сквер на Набережной Ростова, где распивал спиртное. После употребления горячительных напитков, мужчина поругался с подвыпившим ростовчанином. В ходе ссоры житель столицы казачества дважды ударил ножом оппонента. Окровавленный горожанин прибежал к входу в ресторан, но умер от потери крови.Как сообщили в СУ СК по Ростовской области, в отношении подозреваемого заведено дело по статьям "Убийство" и "Самовольное оставление поднадзорным лицом места жительства, совершенное в целях уклонения от административного надзора". Уголовное дело передано в суд для рассмотрения по существу.