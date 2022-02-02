В Ростове по подозрению в мошенничестве будут судить главбуха МФЦ

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На скамье подсудимых оказалась главный бухгалтер многофункционального центра. Женщину обвиняют сразу по двум статьям: «Мошенничество» и «Служебный подлог». Об этом сообщает прокуратура Ростовской области.Главный бухгалтер нашла способ, как использовать служебное положение в личных целях. С января 2020 года по май прошлого она завышала себе заработную плату, подделывая нужную документацию. Таким образом ей удалось «вытащить» из организации более 680 тысяч рублей. Когда схему раскрыли, главного бухгалтера тут же задержали.- Материалы уголовного дела уже переданы в суд для рассмотрения по существу. В случае признания вины женщине грозит до пяти лет лишения свободы, - сообщили в ведомстве.