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В Ростове перевернулась бетономешалка: пострадал водитель

В Ростове перевернулась бетономешалка: пострадал водитель
В Ростове водитель пострадал в перевернувшейся бетономешалке. ДТП произошло днем 11 августа в Суворовском.

По словам свидетелей, водитель машины-«миксера» не уступил дорогу другому транспорту и на пересечении улицы Сосновой и Вавилова допустил опрокидывание своей многотонной машины. В результате ДТП бетономешалка перевернулась.

Водителя зажало в кабине, чтобы его достать, пришлось вызывать спасателей.

Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.

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