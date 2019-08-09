В Ростове перевернулась бетономешалка: пострадал водитель



В Ростове водитель пострадал в перевернувшейся бетономешалке. ДТП произошло днем 11 августа в Суворовском.



По словам свидетелей, водитель машины-«миксера» не уступил дорогу другому транспорту и на пересечении улицы Сосновой и Вавилова допустил опрокидывание своей многотонной машины. В результате ДТП бетономешалка перевернулась.



Водителя зажало в кабине, чтобы его достать, пришлось вызывать спасателей.



Сейчас на месте работают сотрудники ГИБДД.