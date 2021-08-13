В Ростове пенсионерка выронила из рук новорожденного ребенка, попав под колеса авто

В Ростове в результате ДТП пострадал месячный младенец. Авария случилась 16 августа на проспекте Коммунистическом, в районе дома № 49/2.По предварительным данным, 38-летний водитель «Ситроена Джемпер» сдавал назад. В это время мимо проходила 79-летняя женщина с ребёнком на руках.Мужчина на иномарке случайно наехал на пенсионерку, видимо, не заметив её в зеркале заднего вида. От испуга и толчка женщина выронила месячного младенца из рук. Малыш упал прямо на асфальт.Сейчас ребёнок находится в больнице. Медики обследуют его на предмет травм и ушибов.