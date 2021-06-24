В Ростове пенсионерка сбежала из больницы

62-летняя пациентка сбежала из ростовской больницы. Людмилу Мацневу разыскивают уже пять суток.Пенсионерка ушла из медучреждения рано утром 20 июня. С тех пор ее местонахождение неизвестно.Пропавшая худощавого телосложения, рост – 155-160 сантиметров, седовласая, голубоглазая. Была одета в синий халат, обута в белые шлепки с красной вышивкой в виде ромбов.Если вам что-либо известно о местонахождении Людмилы Мацневой, сообщите по телефону: 8-800-700-54-52 или 112.