В Ростове пенсионер погиб от удара током, коснувшись электропровода



В Ростове пожилой мужчина получил смертельный удар током. Несчастный случай произошёл около 8 часов 17 июня. Тело 65-летнего пенсионера обнаружили на 1218-м километре перегона Зоосад — Ростов-Товарный.



По предварительной информации, мужчина стал переходить железную дорогу. Над путями висел провод, провисший на высоте в полтора метра над землёй. По неизвестной причине потерпевший коснулся линии электропередач. Оказалось, что она находится по высоким напряжением. В следующий миг пенсионер скончался.



- В настоящее время проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, - отметили в Южном СУТ СК России.



По результатам проверки специалисты примут процессуальное решение.

