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В Ростове пассажирский автобус столкнулся с кроссовером

В Ростове пассажирский автобус столкнулся с кроссовером
В Ростове водитель пассажирского автобуса попал в ДТП. Авария произошла утром 21 ноября в микрорайоне Военвед.

Кадры с места происшествия на пересечении улиц Дачной/Вавилова очевидцы опубликовали в соцсетях. Шофер автобуса № 49 выполнял маршрут ТРЦ «Мегамаг» — ТСЖ. По словам свидетелей, водитель общественного транспорта и женщина за рулем кроссовера «Чери Тигго» повернули вправо не со своих полос.

— На этом куске дороги прям не хватает выделенной полосы, чтобы каждый ехал в своей полосе, а не так, как сейчас там происходит, — прокомментировали горожане под постом. — До развилки есть выделенка, а потом кто как хочет, так и едет до Каменки.

К счастью, в результате ДТП никто не пострадал. Как сообщили в УГИБДД по Ростовской области, дело обошлось механическими повреждениями транспорта.
Фото: соцсети (тг Военвед News).
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