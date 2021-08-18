В Ростове парня приговорили к исправительным работам за драку в центре города

В Ростове-на-Дону вынесли приговор парню, который устроил драку возле бара «Космонавт». ЧП случилось еще в марте 2020 года. Об этом сообщает DonDay.ru.В тот вечер осужденный пришел в заведение со своей семьей. Вместе они распивали спиртные напитки и веселились. Около 4:00 парень вышел на улицу вместе со своим другом. Там к ним подошли еще трое молодых ребят.Один из них представился переводчиком, а другой - жителем Венгрии. Он говорил на английском языке, и поначалу все было хорошо. Вскоре выяснилось, что иностранец - обычный ростовчанин, который решил подшутить над подвыпившими людьми. Узнав правду, осужденный пришел в бешенство. Началась драка.В результате потасовки парень нанес множественные удары обидчику, которые квалифицируются как легкий вред здоровью. После ЧП избитый написал заявление в полицию. Уголовное дело дошло до суда.Как сообщили в прокуратуре Октябрьского района города Ростова, за совершенное преступление ростовчанина приговорили к 200 часам обязательных работ. Также суд постановил взыскать с него 15 тысяч рублей морального вреда.