В Ростове парень с девушкой попали в больницу, врезавшись на каршеринговом авто в дерево

Фото: УГИБДД по Ростовской области.

Утренняя поездка на каршеринговом авто едва не закончилась для пары ростовчан трагедией. Молодые люди получили множество травм, врезавшись на арендованной машине в дерево.Авария произошла около полудня 14 июня. За рулем каршерингового авто был 21-летний парень. Стаж вождения у водителя был меньше одного года. Во время движения он не справился с управлением и врезался в дерево. Переднюю часть машины полностью смяло.- В результате ДТП в больницу с травмами доставлены водитель и 17-летняя девушка-пассажир, - сообщили в УГИБДД по Ростовской области.Помимо ответственности за совершение ДТП, водителю придется выложить крупную сумму на ремонт машины. В протоколе аренды авто указываются суммы компенсаций за повреждения. Суммы в несколько раз превышают реальную стоимость ремонта. Поэтому граждане, попавшие на арендованных машинах в ДТП, нередко судятся с компаниями, пытаясь уменьшить сумму штрафа.