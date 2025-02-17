Фото: Дондей

В Ростове парень погиб, выпав с балкона многоэтажки. Как сообщил портал DonDay, происшествие случилось в ночь на 17 февраля в Нахичевани.Тело молодого человека с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле подъезда жилого комплекса «Красный Аксай». Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Ранее, 14 февраля, в Каменске-Шахтинском рабочий упал с 8-го этажа строящегося здания. Он выполнял работы без страховки и не смог удержаться на высоте. Несмотря на тяжёлые травмы, рабочий остался жив.