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В Ростове парень погиб, выпав с балкона многоэтажки

В Ростове парень погиб, выпав с балкона многоэтажки
В Ростове парень погиб, выпав с балкона многоэтажки. Как сообщил портал DonDay, происшествие случилось в ночь на 17 февраля в Нахичевани.

Тело молодого человека с травмами, характерными для падения с высоты, было обнаружено возле подъезда жилого комплекса «Красный Аксай». Очевидцы оперативно вызвали скорую помощь, но прибывшие медики лишь констатировали смерть.

Стоит отметить, что это не первый подобный случай в регионе. Ранее, 14 февраля, в Каменске-Шахтинском рабочий упал с 8-го этажа строящегося здания. Он выполнял работы без страховки и не смог удержаться на высоте. Несмотря на тяжёлые травмы, рабочий остался жив.
Фото: Дондей
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