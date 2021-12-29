Авторизация

Регистрация


Новости
ВСЯ ЛЕНТА

Происшествия

Версия для печати

В Ростове пациент БСМП скончался, выпав из окна палаты на третьем этаже

В Ростове пациент БСМП скончался, выпав из окна палаты на третьем этаже

В Ростове 47-летний Денис Д. разбился насмерть, выпав из окна третьего этажа больницы скорой медицинской помощи. Трагедия случилась на улице Бодрой, 88/35.

В больницу погибший обратился с токсическим гепатитом – острым заболеванием печени. Из-за того, что недуг стал резко прогрессировать, у мужчины развился психоз. Его неконтролируемое поведение и привело к случившемуся.

Дениса обнаружили мертвым под окнами БСМП 9 января около полуночи. Падение оказалось фатальным.

Погибший был индивидуальным предпринимателем. Он больше 14 лет занимался розничной торговлей санитарно-техническим оборудованием.
Фото: donday.ru
0 0

Еще по теме:

оставить комментарий

Мы не публикуем:

  • комментарии, содержащие оскорбления личного, религиозного и национального характеров
  • комментарии, в которых есть ссылки на другие интернет-ресурсы
  • комментарии, не имеющие отношение к данной теме
  • комментарии, содержащие нецензурные слова и выражения

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", информационный портал ROSTOV.RU предупреждает о возможном размещении материалов, запрещенных к просмотру лицам, не достигшим 18 лет.