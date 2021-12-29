В Ростове пациент БСМП скончался, выпав из окна палаты на третьем этаже
В Ростове 47-летний Денис Д. разбился насмерть, выпав из окна третьего этажа больницы скорой медицинской помощи. Трагедия случилась на улице Бодрой, 88/35.
В больницу погибший обратился с токсическим гепатитом – острым заболеванием печени. Из-за того, что недуг стал резко прогрессировать, у мужчины развился психоз. Его неконтролируемое поведение и привело к случившемуся.
Дениса обнаружили мертвым под окнами БСМП 9 января около полуночи. Падение оказалось фатальным.
Погибший был индивидуальным предпринимателем. Он больше 14 лет занимался розничной торговлей санитарно-техническим оборудованием.