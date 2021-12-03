В Ростове осудили женщину, зарубившую топором своего парализованного сожителя

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В Ростове к восьми годам колонии приговорили 61-летнюю Наталью Панову, жестоко расправившуюся со своим парализованным сожителем. Об этом 7 декабря сообщает прокуратура Ростовской области.По версии следствия, в октябре 2020 года женщина находилась в своей квартире на бульваре Комарова с 69-летним сожителем. Мужчину парализовало после перенесенного инсульта, поэтому обвиняемая была вынуждена за ним ухаживать. С каждым днем, пока она кормила, купала и, как ей казалось, «обслуживала» сожителя, в ней копилась ненависть к его беспомощности. Зная, что больной не сможет сопротивляться, Панова нанесла ему около 120 ударов кухонным топориком, молотком и ножом по различным частям тела. От полученных повреждений потерпевший скончался на месте.На женщину завели уголовное дело по статье об убийстве человека, находящегося в беспомощном состоянии. Ростовский областной суд приговорил Панову к восьми годам колонии общего режима.- Приговор в законную силу не вступил, - сообщили в ведомстве.