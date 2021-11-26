В Ростове осудили мужчину, который зарезал собутыльника

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В Ростове осудили мужчину, который расправился с собутыльником. Кировский районный суд приговорил Владимира Казачкова, обвиняемого по статье «Убийство», к восьми годам колонии строгого режима.Происшествие случилось в феврале 2021 года в одной из коммунальных квартир в центре донской столицы. В тот вечер Казачков решил навестить своего знакомого. Они накрыли стол и стали употреблять спиртное. Во время застолья собутыльники начали ссориться. В ходе конфликта Казачков схватил нож со стола и ударил товарища в шею. Соседи, услышав звуки потасовки, вызвали на место происшествия полицию. Прибывшие правоохранители увидели, что Казачков и раненый мужчина сидели в разных концах комнаты. Знакомый Владимира был весь в крови.К месту происшествия направили «скорую». Медики госпитализировали ростовчанина, однако спасти его не удалось. Он умер в больнице.